Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; Organize Göçmen Kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 31 örgüt yöneticisi ve üyesini yakalamak maksadıyla Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Bitlis Merkezli Batman, Siirt, Muş, Van illerinde eş zamanlı olarak 255 jandarma personelinden oluşan 54 unsurun katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 31 şüpheliden 23’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 16-20 Kasım 2021 tarihleri arasında adli makamlara sevk edilmişlerdir. Adli makamlara sevk edilen 23 şüpheliden 13’ü tutuklanmış, 10’u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 8 şüphelinin ise soruşturma işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliğin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.