Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Bitlis’te tek katlı bir iş yerinin çatısındaki tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin bir anda düşmesi korkuya neden oldu.

Bitlis’te günlerdir yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken kar kütleleri ise tehlike arz ediyor. Bitlis çarşı merkezindeki tek katlı bir iş yerinin çatısındaki tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, bir anda büyük bir gürültüyle düştü. Kar düştüğü esnada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.