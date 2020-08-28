Bitlis’te yol asfaltlama çalışması
BİTLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, KENT MERKEZİNDEKİ MAHALLE YOLLARINDA ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki mahalle yollarında asfalt yenileme çalışması başlattı.
Asfaltlama işlemleri kapsamında Beşminare Mahallesi’nde bulunan TOKİ 1, 2 ve 3. etapta, Bitlis Belediyesinin hafta başında başlattığı çalışmalarla yollar yenileniyor. Yapım çalışmaları sonucunda 3,5 kilometre uzunluğundaki yol 12 metre genişliği yapılırken, Beşminare Mahallesi’ndeki eski asfaltın kazıma işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar asfaltlanacak. Ayrıca, şehirde doğalgaz çalışmaları tamamlanan yerlerde asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çeşitli nedenlerle bozulan yollarda asfalt çalışması yaptığını belirterek, “Çalışmalar sırasında asfalt kazıma makinesi de kullanılıyor. Bu makine ile artık yama kaldırmayan bozuk yollar önce kazınarak temizleniyor, daha sonra zemine temel altı malzeme (PNT) serimi yapılıyor. Yol kenarlarına bordür taşı döşenecek. Yollarımızı yaparken de daha önce kullanılmaz halde olan kaldırımları da yapıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
“Yol medeniyettir” diyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kentimiz her alanda olduğu gibi yol hizmetinde de en iyisini hak ediyor şüphesiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız belirlenen proje ve takvim doğrultusunda devam ediyor” şeklinde konuştu.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25