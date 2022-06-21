Bitlis’te "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" faaliyete geçti

Bitlis Valiliği, il sınırları içinde "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Bitlis Valiliği, il sınırları içinde İçişleri Bakanlığının 31.12.2020 tarihli oluru ile "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" 21 Haziran’dan itibaren faaliyete geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, trafik levhalarında belirtilen mesafeler arasında hız ihlali tespit edilen araç sahiplerine yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52. Maddesi gereğince trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmeye başlanacağı bildirildi. Açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin hız sınırlarını gösteren 100. maddesinde belirtilen; devlet yolu olan bölünmüş karayollarında araç cinsine göre hız limitlerine uyulması, belediye sınırları içerisinde il ve ilçe trafik Komisyonları tarafından araç cinslerine göre alınan hız limitleri kararına uyulması gerekmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada, ortalama hız ihlal tespit sistemi koridorları şu şekilde belirtildi:

"Bitlis Diyarbakır yolu Arıcılık - Muş yolu (Üçyol) Üstün Petrol mevki arası her iki yönde 18894 mt, Muş yolu Üstün Petrol (Üçyol) - Tatvan Zafer Petrol mevki arası her iki yönde 6788 mt, Tatvan Zafer Petrol - Ahlat girişi Sorgun mevki arası her iki yönde 7820 mt, Ahlat girişi Sorgun - Van istikameti Küçüksu mevki arası her iki yönde 14236 mt, Van Tatvan girişi Küçüksu - Tatvan Zafer Petrol mevki arası her iki yönde 10854 mt, Tatvan Zafer Petrol - Güroymak giriş arası her iki yönde 20812 mt, Güroymak Bitlis çıkışı - Muş yolu Üstün Petrol mevki (Üçyol) arası her iki yönde 20812 mt."