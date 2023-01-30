Bitlis’te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis’te uzun zamandır beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün gece saatlerinde aralıksız etkisini gösteren kar yağışı ile ilçeyi beyaza büründü. Uzun zamandır beklenen karın yağmasıyla birlikte sürücüler ulaşımda sıkıntı yaşarken, Tatvan Belediyesi ekipleri de yollarda kapanma ve buzlanma riskine karşı yoğun çalışma başlattı. Aralıksız yağan kar yağışı ile birlikte ilçede bulunan ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karın yağmasına çok sevindiğini dile getiren Murat Cihan Maltaş, ?Son günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçede kar yağışı yoğun bir şekilde devam etmekte. Bizler bu duruma çok sevindik. Çünkü bu yılın bayağı bir kurak geçeceğini hissediyorduk ama şu anda kar yağışı devam ediyor. Umuyoruz ki bu şekilde de devam eder. İnsanların çok dikkate almasını ve lastiklerini takarak zincirlerini yanlarında hazır tutmalarını da istiyoruz? dedi.