Bitlis’te jandarmadan drone ile trafik kontrolü

BİTLİS (İHA) –Bitlis’te jandarma ekiplerince drone ile havadan trafik kontrolü yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının emir ve direktifleri doğrultusunda 17-26 Temmuz 2021 tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; öncelikle trafik kazalarının önlenmesi hedef alınarak bayram tatilinin başladığı günden itibaren Jandarma Trafik Timlerince icra edilen seyir ve sabit trafik kontrollerine ek olarak; sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, hatalı sollama, yakın takip ve motosikletlerde koruyucu başlık takmama gibi kural ihlallerinin tespiti amacıyla drone ile havadan denetimler yapılmaktadır.

Yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere yasal mevzuat çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanmakla birlikte, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılmaktadır.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bayram tatili süresince denetim ve kontrolleri arttırarak, suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.