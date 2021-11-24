Belediye ve AFAD işbirliğinde ortak eğitimler düzenlendi

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü birimlerinde olası yangın durumlarında, yangınla mücadele ekiplerinin aktif ve etkili müdahale yapabilmeleri amacıyla düzenlenen eğitimde, İtfaiye Eğitmeni Gökhan İlyas tarafından yangın türleri, alınacak önlemler, yangınla mücadelede kullanılan aktif Ve pasif ekipmanlar konularında eğitim verildi.

Eğitim sonrasında İtfaiye ekipleri ile emniyet müdürlüğü personellerinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Program Eğitim Uzmanı Engin Eribol tarafından ‘Afet farkındalık’ konulu sunumu ile sona erdi.