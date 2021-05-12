Ahlat’ta şehitlik ziyareti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan şehitlik Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret edildi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ramazan Bayramı arifesinde Ahlat Şehitliğinde, şehitlerin kabri başında okunan hatmi şeriflerin bağışlanma duasına katıldı. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyaret programında okunan hatimler bağışlanarak dualar edildi. Programa Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sinan Aydoğdu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Süleyman Şahin, kurum müdürleri de iştirak etti.