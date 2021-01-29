Adilcevaz Belediyesine hibe çöp toplama aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bitlis’in Adilcevaz Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.

Adilcevaz Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, araç filosunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle ilçenin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çöp toplama aracı hibe edildi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, hibe edilen aracın temizlik hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine yardımcı olacağını ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize 350 bin lira değerinde çöp toplama aracı hibe edildi. Bu aracın 300 bin lirası hibe olacak geri kalan 50 bin lirası ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Daha önce belediyemize 1 kepçe, 1 kamyon, 1 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 adet çöp toplama aracını ilçemize kazandırdık. Bundan sonra yine yeni bir çöp toplama aracı siparişi verdik ve önümüzdeki zamanlarda onu da ilçemize getirteceğiz. Ayrıca tam donanımlı itfaiye aracı ve yarım otobüse ihtiyacımız var. İnşallah bunları da alabilirsek belediyemizin araç filosunu daha genişletip halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize ne yapsak azdır. Amacımız, halkımıza yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamaması ve daha hızlı hizmet etmektir. Belediyemize kazandırmış olduğumuz çöp toplama aracının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu aracın ilçemize kazandırılması konusunda desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.