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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE CUMHURİYETİN 97. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

BİTLİS 28.10.2020, 14:53
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde Cumhuriyetin 97. yıldönümü münasebeti çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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