Adıyamanlı Matematik Öğretmeni İlyas Turhal’ın ‘Bir Tutum Masal’ isimli ilk kitabı çıktı.

Daha önceden TEOG’a girecek öğrenciler için kaynak kitap hazırlayan İlyas Turhal, ilk kitabini çıkarttı. ‘Bir Tutam masal’ isimli kitapta 8 farklı hikaye yer alıyor.

İlyas Tutal, kitap ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayatımda kitapların her zaman apayrı bir yeri olmuştur. Ancak çocukluğumun ve ilk gençlik dönemimin geçtiği köy hayatı zamanlarımda kitaplara ulaşmanın zorlukları ve kısıtlılığı üzerine kurguladığım hayali karakterleri ortaokul yıllarından itibaren kaleme almaya başladım. Masal, şiir, roman, hikaye, felsefe üzerine farklı ve özgün çalışmalarım bulunuyor.

İlk edebi eserim olan ‘Bir Tutam Masal’ kitabım çıktı. Edebiyat tarihimizden masalın çok geniş bir yer kaplamasına rağmen gelişmediğini, belli başlı kalıplara sıkıştırıldığını, klasik eserlerden öteye gitmediğini gözlemledim. Hiçbir masal kuralına uymadan, tamamen özgün ve sınır tanımayan masallar kaleme aldım. Bu masallarımdan 8 tanesini üç ciltlik bir proje olacak şekilde, ilk bölümlerini bu kitabımda yer verdim” dedi.