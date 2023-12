TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bursa Mimar ve Mühendisler Odası'nın düzenlediği çalışma toplantısına katıldı. Akar'a, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri eşlik etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen çalışma toplantısına katılan Akar,"Türkiye'nin Güvenliği; Risk, Tehdit ve Tehlikeler" konulu bir sunum yaptı.



"İyiyken herkes dost, savaşta 2 dostunuz varsa öpüp başınıza koyun"

Sanayi devriminin geride kaldığını belirten Akar, "Bu dijital devrimde ne yapıp edip, bizim taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Yarışta bir yere gelmemiz gerekiyor. Gençlerin, yaşlıların, ihtiyarların, kadınların, kızların, askerlerin, memurların ve aklınıza gelebilecek herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Savunma sanayi çok önemli. Neden mi? Çünkü parasını verdiğiniz halde alamadığınız tek şeyde ondan. Barış zamanında gelip giden herkes dostunuz. Ama kriz zamanında bu 3'e 5'e düşüyor. Eğer savaş çıktığında samimi 2 dostunuz varsa, 1974'teki Kıbrıs harekatında Libya ve Pakistan gibi 2 dostunuz varsa öpüp de başınıza koyun. Çünkü tek başınıza kalıyorsunuz. Yakın tarihte 2011 yılında İHA'lar için anlaşma yaptık. Paralarını verdik. Sözleşmeyi yaptık. Ama adamlar vermedi. Yani bizim savunma sanayisinde maceraya asla tahammülümüz yok. Şuan yüzde 80'lere gelen millilik ve yerlilik oranımız var. Ama geri kalan yüzde 20 ise çok daha çetin ve daha çok mücadele gerektiriyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor" dedi.



"Söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke haline geldik"

Uluslararası ortamda Türkiye'nin özne haline geldiğini belirten Akar, "Seven var, sevmeyen var. Ama Türkiye artık bir öznedir. 3 kıtada etki ve ilgi alanımız var. Bütün dünyadaki olanları da yakından takip edip ilgileniyoruz. Biz eskiden olduğu gibi kafamızı kuma sokup bekleyemeyiz. Artık söz dinleyen bir ülke değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldik. Denizlerimizde ve semalarımızda, başta Kıbrıs olmak üzere yapılması gereken ne varsa yaparız. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, hiç hakkımızı, hiç bir hukukumuzu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiç bir oldu bittiye de müsade etmedik" diye konuştu.



"Gazze'de yaşananlar, namussuzluk, şerefsizlik, seviyesizlik"

Gazze'deki katliama sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Akar,"Bu bir savaş değil. Yani Gazze Savaşı demeyin. Filistin-İsrail savaşı demeyin. Bu bir katliam. İsrail katliamı,Gazze katliamı,İsrail soykırımı,Gazze soykırımı. Bu bir alçaklık, bu bir namussuzluk, bu bir şerefsizlik, bu bir seviyesizlik. Bu insanlık dışı bir şey. Burada savaş yok. Savaş iki ordu arasında olur. Bunlarda tank, top, tüfek en son otelde nükleer silah da çıktı İsrail'de. Karşıda Gazze'de ne var? Sapan taşı var. Utanmaz, ahlaksızlar, seviyesizler, bebek katilleri. Bu vicdansızlar, bu ahlaksızlar kaybedecekler. Buna inanın. Bunlar kaybedecekler. Bunlar her gün bir şeylerini kaybediyorlar ve Allah'ın izniyle sizlerin de milletimizin yardımı ve desteğiyle de bir gün gelecek her şeylerini kaybedecekler" diye konuştu.



"Yanlış hesap Ankara'dan döner"

Akar, son olarak egemen, bağımsız, toprak bütünlüğü tanınmış bir Filistin'in1967 sınırlarının korunması gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunların hedefi, yaptıkları bütün hile, desise, fitne vefesat bu çözümü öldürmek. Buna müsaade etmemek lazım. Bunun için mücadele etmek lazım. Elimizden gelen ne varsa bunları yapalım. Bunlar insanlık suçu işliyorlar. Bunlar savaş suçu işliyorlar ve bunlar gerçekten yaptıkları şeyler alçaklıktır, hainliktir, şerefsizliktir. Bu bebeklerin, masum insanların ve şehitlerin kanları, diğer taraftan da bunların yakınlarının, o annesi için ağlayan çocukların, evladı için ağlayan babaların,anaların göz yaşları bir gün bunları boğacak. Bundan da emin olun. Bunların kendilerine göre hesapları var. Allah'ın da bir hesabı var. Bizim temennimiz, dileğimiz şudur ki bu yanlış hesap en son Ankara'dan döner."



Bir hayvan hakları için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'de küvözde oksijensizlikten ölen bebekler için sessiz kaldığını dile getiren Akar, "Bu Allahsız, kitapsızların yaptığı şey bu. Bunu görün. Dolayısıyla düşünürken, hissederken, çalışırken, konuşurken bu şekilde konuşmak lazım. Bunlar bebek,kedi yavrusu değil. Kuvözde çocuklar çırpına çırpına ölüyor. Oda kamerası da bunu çekiyor. Böyle bir namussuzluk var ortada. Bunun mutlaka hesabı sorulmalıdır. Hesabı İnşallah sorulacak. Allah bunların müstahakını verecektir diye düşünüyorum. Dışarıdakilerin duyarsızlığı içimizdekilerde de var. O sanatçıyım, futbolcuyum, popçuyum, topçuyum diyenlerden her konuyla ilgilibir şey atanlardan çıt yok. Ahlaksızlar. Çünkü neden? Çünkü mamaları kesilecek. Para orada, mamaları kesilecek, seslerini çıkaramıyorlar. Ahlaksız adamlar. Fakat yönetimleri suçlarken Avrupa'yı, Amerika'yı suçlarken dikkatli olun. Niye biliyor musunuz? İngiltere yönetimi ayrı İngiliz vatandaşı ayrı. İngiltere yönetimi ayrı İskoç vatandaşı ayrı. O stadyumlarda, yollarda kimine göre 300 bin,kimine göre 800bin ayakta. Amerika, Washington, Chicago ayakta. Hani diyoruz ya insanlık öldü. İnsanlık İsrail'de öldü,İsrail yönetiminde öldü. İsrail'in içinde dahi İsrail vatandaşlarından dahi bu bebek katili, siyonazi Netanyahu'ya karşı müthiş bir isyan var. Bunu da görmemiz lazım.Film sanatçıları, Hollywood sanatçıları, ses sanatçıları, sporcular, siyasiler bütün kariyerini tehlike altına koyuyor ve konuşuyor."