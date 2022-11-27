Yedisu’da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde, Kaymakam Furkan Başar Başkanlığı’nda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Yedisu ilçe Kaymakamı Furkan Başar’ın başkanlığında, Halk Kütüphanesi salonunda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı genelinde muhtarlarla, içme ve tarımsal sulama suyu, elektrik hizmetleri, ilçe genelindeki dere yatakları, kanallar ve temizlik çalışmaları ile ilgili sorunların giderilmesine ilişkin konular görüşüldü.

Halka daha iyi hizmet vermek için muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Kaymakam Başar, “Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk elden dinlemek için toplandık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespiti noktasında muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Karşılıklı olarak bir araya gelmenin, sorunların daha hızlı çözüme ulaştırılmasına katkı sağlayacağını, toplantılarda dile getirilen talep ve önerilerin direkt olarak ilgili birime iletildiği zaman çözümünde daha olumlu ve hızlı sonuçlar alınıyor” dedi.

Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Başar, muhtarların sorularını tek tek cevapladı.