Yedisu Kaymakamı üs bölgesini ziyaret etti

Bingöl’ün Yedisu ilçe Kaymakamı Mehmet Kaya, karakol ve üs bölgesini ziyaret etti.

Yedisu ilçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve bağlı Karakolları ziyaret etti. Kaymakam Kaya’ya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emre Cihan Ateş eşlik ederken, Kabayel Karakolu, Ayanoğlu Karakolu ve Yavuz Tepe üs bölgesi ziyaret edildi.

Karakollardan brifing alan Kaymakam Kaya, “Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece-gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden kahraman askerlerimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.