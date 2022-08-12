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Yedisu Kaymakamı Kaya, aşure günü etkinliğine katıldı

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Muharrem ayı dolasıyla düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.

BİNGÖL 12.08.2022, 11:25
Yedisu Kaymakamı Kaya, aşure günü etkinliğine katıldı

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Muharrem ayı dolasıyla düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.

Muharrem ayı dolasıyla Yedisu ilçesine bağlı Döşengi Mahallesi’nde aşure günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Aşure ikramına yardımcı olan Kaymakam Kaya, vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerileri de dinledi. Kaya, "Etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Döşengi muhtarına, dernek üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan aşure günümüz hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

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