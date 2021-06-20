Sosyal Hizmet Merkezi’nden hane ziyaretleri

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, köy ziyaretleri yapıp çocuklara kitap, engeli bulunan bir bireye ise tablet hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Solhan Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında ilçeye bağlı Asmakaya köyünde hane ziyaretleri gerçekleştirdi.Kurum personeli, hane ziyaretlerinde ailelerin taleplerini dinleyerek ilgili birimlere aktardı. Yapılan hane ziyaretleri esnasında çocuklara kitap hediye edilerek özel gereksinimli bir bireyin de tablet ihtiyacı giderildiği belirtildi.

İlçe merkezi ve bağlı köylerdeki çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, “Kurum olarak ilçemiz merkez ve köylerinde yaşayan dezavantajlı bireylerin tespit edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik, sosyal ve ekonomik destekten yararlanmalarını önemsiyor, bu kapsamda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu haftaki hane ziyaretlerimizi ilçemiz Asmakaya köyünde gerçekleştirerek yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımız ile yakından ilgilendik. Sorunlarını dinleyip taleplerini bakanlık sistemimize kaydettik”dedi.

Gerçekleşen ziyaretlere Jandarma Karakol Komutanı Muzaffer Kolukısa ve Bingöl Engelliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de eşlik etti.