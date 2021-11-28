Solhan Spor, smaçör Celalettin Fedakar ile anlaştı

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, smaçör Celalettin Fedakar ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, genç smaçör Celalettin Fedakar ile anlaştı.

Bingöl’e gelen Celalettin Fedakar için imza töreni düzenlendi. Fedakar için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ziya Sözen ve yöneticiler katıldı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Sözen, “Başarılı beş sezon geçiren genç oyuncu Celalettin Fedakar’ı takımımıza bağlayan sözleşmesini imzaladık. Sezona başlarken yaptığımız transferler ile oluşturduğumuz kadroya sezon içinde bazı dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Yollarımızı ayırdığımız sporcular olduğu gibi yeni sporcular ile anlaşmaya devam ediyoruz. Kadromuzu en ideal hale getirmek için transfer sezonunun son gününe kadar son sporcu limitimize kadar hakkımızı kullanacağız. Transfer çalışmalarımız hala devam ediyor ve anlaştığımız yeni sporcuları yakın zamanda açıklayacağız. Takımımıza genç kan olarak kattığımız sporcumuz Celalattin’e hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.