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Öğrenciler, harçlıklarıyla hediye alıp akranlarına gönderdi

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir okulda öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek aldıkları hediyeleri Bingöl’deki akranlarına gönderdiler.

BİNGÖL 04.05.2021, 10:13
Öğrenciler, harçlıklarıyla hediye alıp akranlarına gönderdi

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir okulda öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek aldıkları hediyeleri Bingöl’deki akranlarına gönderdiler.

Muğla’nın Milas İlçesinde Merkez Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri “Paylaştığın Senindir, Biriktirdiğin Değil” projesi kapsamında harçlıklarını biriktirdi. Biriktirdikleri harçlıkları çeşitli hediyeler alan öğrenciler, Bingöl’ün Genç ilçesinde Günkondu Köyü Yeniçağ İlkokulu’ndaki arkadaşlarına gönderdi.

Öğrencilerin harçlıklarıyla akranlarına gönderdiği hediyeler arasında spor ayakkabı, forma, şort, tişört, kız öğrencilere ise pantolon, tişört, 5 futbol, 5 voleybol topu, kırtasiye malzemesi, projeksiyon, tablet, laptop ile 21 tane satranç takımı olduğu aktarıldı.
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