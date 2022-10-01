İl Milli Eğitim Müdür Yücel, köy okullarını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Sancak bölgesindeki köy okullarını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, merkez Sancak bölgesindeki köy okullarını ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezen Yücel, okul hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Yücel, okulları devamlı ziyaret ettiğini ve idarecilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Yücel, "Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.