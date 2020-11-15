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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - İstanbul BBSK: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 15. hafta karşılaşmasında İstanbul BBSK Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

BİNGÖL 15.11.2020, 19:44
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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - İstanbul BBSK: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 15. hafta karşılaşmasında İstanbul BBSK Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Altay Demirci, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)

İstanbul BBSK: Ahmet Umur Sahin, Çatal Gökhan, Abdulsamet Yalçın, Beytullah Hatipoğlu (L), Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Can Koç, Uğur Güneş, Serhat Coşkun, Baturay Çağan Serciler

Setler: 25-20, 18-25, 25-19, 25-19

Süre: 114 dakika (27, 29, 30, 28)
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