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Bingöl’de şehit kabirlerinin bakımı yapılarak yıpranan bayraklar yenilendi

Solhan ilçesi ve köylerinde bulunan şehit kabirlerinin bakımı yapılarak yıpranan Türk bayrakları yenileri ile değiştirildi.

BİNGÖL 19.10.2021, 13:05
Bingöl’de şehit kabirlerinin bakımı yapılarak yıpranan bayraklar yenilendi

Solhan ilçesi ve köylerinde bulunan şehit kabirlerinin bakımı yapılarak yıpranan Türk bayrakları yenileri ile değiştirildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine, gazilere ve gazi yakınlarına düzenli olarak ziyaretler yapılıyor. Yapılan ziyaretlerin ev ziyaretleri ile sınırlı kalmayıp kabir ziyaretlerine de son derece önem verildiği belirtildi. Bu kapsamda Hazarşah köyü merkezi ve Aksakal mezrasında yer alan şehit kabirleri Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edildi. Şehitlikte bakım gerektiren alanların onarımı yapılarak yıpranan bayraklar yenileri ile değiştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, "Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet veriyor, verdiğimiz hizmeti heyecanla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Ailelerimiz ve yakınları ile yakından ilgilenmenin yanı sıra şehit mezarlarımızı da unutmuyor, şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek adına mezarlık bakımlarına ve bayrak değişimlerine önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Hazarşah köyü merkezi ve Aksakal mezrasında yaptığımız hane ziyaretlerinin yanı sıra aziz Şehitlerimizin kabirlerini de ziyaret edip dualar ederek yıpranan bayrakları yenileri ile değiştirdik. Akabinde 20 Ekim 1992 tarihinde Aksakal’da şehit edilen 19 vatandaşımız adına yapılan Şehit Anıtının bayrağını değiştirerek anıt çevresinin bakımını yaptık ve gerekli yerleri onardık" dedi.

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