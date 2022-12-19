Bingöl’de OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Bingöl’de Vali Kadir Ekinci başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan toplantıya Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinde devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile OSB’nin gelişimine yönelik yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonrasında Vali Ekinci, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten firmaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.