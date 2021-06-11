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Bingöl’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİNGÖL 11.06.2021, 19:28
Bingöl’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Servi Bölgesi’nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormandan dumanlar yükseldiğini gören yöre halkı durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bölgeye 2 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.
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