Bingöl’de muhtarlara, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Bingöl’ün Solhan İlçe Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, mahalle ve köy muhtarlarına kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimlerinin verilmesi çerçevesinde, mahalle ve köy muhtarlarına kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi konulu eğitim verdi. İki oturumdan oluşan eğitimin ilk oturumunda, şiddet türleri ve yaygınlığı, şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler ve yapılan önleyici çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele başlıklı ikinci oturumda ise erken yaşta evliliklerin yaygınlığı, yasal düzenlemeler, taraflar üzerindeki etkileri, önleyici çalışmalar hakkında bilgi verilerek sorunun çözümüne yönelik muhtarların sorumlulukları ve mücadeledeki etkin rolleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitime ilişkin açıklamada bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici nitelikte olan farkındalık eğitimlerini önemsiyor, bu çerçevede eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaş ile iç içe olan her sorunlarına yakından şahit olan muhtarlarımızın da bu mücadelede aktif rol almalarını önemsiyoruz. 18 yaşından küçük olan her bireyin, yasada çocuk olarak tanımlandığını ve evlilik olayında taraflardan birinin 18 yaşından küçük olması durumunda olayın Türk Ceza Kanunumuzun ilgili maddelerinde suç olarak tanımlandığını ve ağır yaptırımlarının olduğunu ifade ettik. Ailelerin, vatandaşlarımızın konunun yasal süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu aktardık. Şiddetsiz ve erken yaşta evliliklerin son bulacağı huzurlu günler temenni ediyorum” dedi.