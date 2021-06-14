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Bingöl’de Jandarmadan fotoğraf sergisi

Bingöl’de Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

BİNGÖL 14.06.2021, 14:11
Bingöl’de Jandarmadan fotoğraf sergisi

Bingöl’de Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez Genç Caddesi’nde jandarmanın faaliyetlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Açılan sergiye vatandaşlar ilgi gösterirken, aileler ve çocuklar da dedektör köpeklerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Jandarma personeli de ayrıca teşkilatın faaliyeti hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
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