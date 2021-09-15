banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!

Bingöl’de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi

Bingöl’de ’2021 Bingöl Kardeşlik Yılı’ çerçevesinde 25 yaşındaki engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi.

BİNGÖL 15.09.2021, 12:39
Bingöl’de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi

Bingöl’de ’2021 Bingöl Kardeşlik Yılı’ çerçevesinde 25 yaşındaki engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi.

Bingöl Valiliği tarafından ilan edilen ’2021 Bingöl Kardeşlik Yılı’ çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve yardımlaşmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Karlıova ilçesinde yaşayan ve belden aşağısı felç olan 25 yaşındaki evli 2 çocuk babası Ahmet Davulcuoğlu’na destek eli uzatıldı. Bingöl Engelliler Kültür Derneği ve Bingöl Memur-Sen Engelliler Komisyonu, temin ettikleri 3 tekerlekli elektrikli scooterı, Davulcuoğlu’na teslim etti. Davulcuoğlu, engelli derneklerine ve desteği olan herkese teşekkür etti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0