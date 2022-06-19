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Bingöl’de çatıda ipe dolanan karga kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çatıdaki ipe dolanan ve mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

BİNGÖL 19.06.2022, 12:44
Bingöl’de çatıda ipe dolanan karga kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çatıdaki ipe dolanan ve mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatısında karga mahsur kaldı. Kargayı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, karganın çatıda bir ipe asıldığı ve mahsur kaldığını gördü. Ekipler, çatıda mahsur kalan kargayı kurtararak yeniden doğaya saldı.

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