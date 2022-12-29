Bingöl’de 599 milyon TL sosyal yardım yapıldı

Muhtarlarla bir araya gelen Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, “İl Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar sosyal yardımlar çerçevesinde 599 milyon TL ödeme yapıldı" dedi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır ve Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modelleri hakkında muhtarlar bilgilendirildi.

Muhtarların kadına yönelik şiddetle de mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, “Yaşadığı yerleşim yerinin yöneticisi olan ve o bölgeyi en iyi tanıyan sizlerin talep, önerileri ve yönlendirmelerinizi önemsiyoruz. Bu anlamda mahallenizde ve köyünüzde muhtaç durumda kişiler varsa kurumlarımızla mutlaka iletişime geçmelisiniz. İl müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar sosyal yardımlar çerçevesinde 599 milyon TL ödeme yapıldı. Bakanlığımız hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında köprü vazifesi gören siz muhtarlarımıza destek ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Aynı desteğinizi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hep birlikte ‘Bingöl’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans’ ilkesiyle hareket etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

90 muhtarın katıldığı toplantı, soru ve cevapların ardından sona erdi.