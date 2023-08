AK Parti’nin düzenlediği 2023 Şehir Buluşmaları programı Antalya’da düzenlendi. Programda üretim ve ekonomi üzerine istişarelerde bulunuldu. Taleplerin değerlendirildiği toplantıya Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.



“Toprak her şeydir”

Konuşmasında toprağın önemine değinen Yıldırım, “Toprak her şeydir, toprak olmazsa hayat olmaz, insanların yarısı açlıktan yarısı da susuzluktan ölür. Dolayısıyla ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin, isterseniz dünyanın en ileri ülkesi olun, değil Ay'a, Mars'a, bütün gezegenlere gidin ama tarım da sürdürülebilir bir güce sahip değilseniz bir probleminiz var demektir. Bugün Afrika’daki zorlukları hep birlikte görüyoruz. Oradaki insanların yüzünün gülmesi için Cumhurbaşkanımız büyük bir fedakarlık gösterdi. Oradaki insanlara tahıl koridoru oluşturarak yardımcı oldu” şeklinde konuştu.



"Antalya üreten ve diğer illerimizi besleyen bir şehrimiz"

Yıldırım, Antalya’nın en önemli güçlerinden birinin tarım olduğunu dile getirerek, sanayide de önemli bir yüke sahip olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Burada siz dünyanın en iyi üretiminin yapıldığını biliyorsunuz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi çok büyük işler başarmaktadır. Son yıllarda iklim değişiklikleri yaşanıyor, bunu çok net hissediyoruz. Mevsimler iç içe girdi, kış yaza, yaz ise sonbahara kaldı. İklim değişikliği hepimizin en önemli meselelerinden biri haline geldi. Şartlar ne olursa olsun gıdaya duyulan ihtiyaç yerini koruyor. Fidecilik ve örtü altı üretim Torosların eteklerinde yaygın olarak yapılıyor. Antalya gerçekten üreten ve diğer illerimizi besleyen bir şehrimiz. Türkiye’de zaten üretim yapan iki elin parmağı kadar il var ve bu illerin ürettiğini diğer iller de kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Siz göndermeden biz bir yere gidecek değiliz”

AK Parti’nin siyasi geçmişi hakkında da görüşlerini aktaran Yıldırım, 17 seçimi geride bıraktıklarını hatırlatarak, “Dün itibariyle AK Parti’nin 20. yılını geride bıraktık ve her seçimde de milletimiz sevabımızla günahımızla bize karnesini verdi ve hepsinde de yüzümüzü ak eyledi. 21 yıllık iktidarın yaptığı çok iş var ama yapamadığı çok iş de var. Bir insan ömrünün dörtte birinden fazla bir süredir bizimle birliktesiniz. Bizim yüzümüzü tanıdınız belki ‘artık yeter’ diyenler vardır ama siz göndermeden biz bir yere gidecek değiliz. Kararı verecek olan sizlersiniz. Genelde de yerelde de. Yakın zamanda seçiler yapıldı ve kararlar verildi. 14 Mayıs'ta Meclis'te Cumhur İttifakı’nı açık ara birinci yaptık. Cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı ama onu da 28 Mayıs’ta tamamladık ve milletimiz yola devam etti. Milletin verdiği mesaj şudur: Biz Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyoruz, bu ülkeyi her türlü zor şartlardan çıkaracak olan kendisidir, karşısındaki rakibe güvenmemiştir. Yönetim erkini kendisine teslim etmiştir. Milletimize ne kadar şükran sunsak da azdır. Bölgemiz ve dünya zor şartlarda geçiyor. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi” dedi.

Yıldırım, AK Parti iktidarı sırasında dünyada ve Türkiye’de yaşanan olaylara değinerek, “Balyoz, Ergenekon gibi olaylarla hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. 2000 yılında sistem değişikliği yaptık. Madem siz mecliste Cumhurbaşkanı seçilmesine izin vermiyorsunuz, o halde gelin millete diyelim ki, siz seçin kararı siz verin. Her zaman milletin kararı en üsttedir. Dolayısıyla referanduma giderek 2007’den itibaren Cumhurbaşkanı seçimini milletin yapmasının yolunu açtık. Bunlar geride kaldı ve millet dilediğini seçme hakkına sahip. Bununla da kalmadık hemen arkasından dünya krizi geldi 2008-2009 krizi, bütün dünyayı kastı kavurdu ve Türkiye’yi teğet geçti" dedi.



“Ay yıldızlı bayrağı yere düşürmedik, ezanları dindirmedik”

Binali Yıldırım, Türk milletinin desteği için minnettar olduğunu aktararak, “Terör örgütleri PKK’sı, FETÖ’sü hepsi bir araya geldi ve bu sefer 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle karşımıza çıktılar. Ama milletimizin desteğiyle bunu da üstesinden geldik. Göreve başladığımız 52. gün, FETÖ bize hoş geldin karşılaması yaptı, alçaklar milletimize meydan okudular ve milletin helikopterini, tankını, uçağını çalarak milletin üstüne bomba yağdırdılar. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu ama ay yıldızlı bayrağı yere düşürmedik, ezanları dindirmedik ve gereken cevabı o gece hep birlikte verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu toprakları kimse elimizden alamaz dediniz ve dünyada görülmeyen bir direnişler her şeye göğsünü siper ederek alçaklara hak ettiği dersi veren bu yüce Türk milletinin bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.



“Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesini istiyorlar”

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa da değinen Yıldırım, “Şimdi bir de buna Ukrayna-Rusya savaşı ilave oldu, bu savaştan bize ne demeyin. Bizim bu iki ülkeyle 40 milyar dolar üzerinde ticaretimiz var. Bunun ülkemize ciddi bir maliyeti ve güvenlik sorunu da var. Bu savaş devam ettiği sürece bundan en fazla etkilenen bizim ülkemiz. Bugün Ukrayna’ya ve Rusya’ya 12 bin kilometre uzaktakiler buradaki savaşın devam etmesini istiyorlar. Çünkü yeni silahlarını ve teknolojilerinin deneyerek Kafkaslara ve Avrasya’ya mesaj vermek istiyorlar. İstiyorlar ki terör devam etsin, bu ülke de istikrarsızlık olsun. Bakın bugün terör konuşulmuyor, çünkü bu ülke terörü bastırıyor. Terör hudutlarımıza girmeden imha ediliyor. Vatandaşlarımınız bütün illerimize rahatlıkla gidip, yatırım, turizm ve ticaret yapabilir” dedi.



“Enflasyon gözle görülür şekilde düşecek”

Türkiye’deki ekonomik durumu ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Şunu bilin ki yüksek enflasyon diye bir sorunumuz car ve bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Ama üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Onun için her tarafta üretici memnun çünkü ürünü enflasyona göre para ediyor. Sabit gelirlilerin yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. 3 Yıllık ekonomi programı açıklandı ve enflasyonla mücadele gündeme oturdu. Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir düşüşe şahit olacağız ve 2025’te tek haneli olacak. Ön görülmedik bir gelişme olmazsa bunu başaracağımıza inanıyoruz. Siz güvenmeye, üretmeye ve ekmeye devam edin. Bunun karlılığını inşallah alacaksınız” şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.

Toplantıya; AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarıyla birlikte diğer üyeler katıldı.