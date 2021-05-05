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Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için Türkali kuyusuna doğru yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 3. sondaj gemisi olan Kanuni’nin, ilk sondaj görevi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktığını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 05.05.2021, 16:25
Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için Türkali kuyusuna doğru yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 3. sondaj gemisi olan Kanuni’nin, ilk sondaj görevi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktığını duyurdu.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Denizlerde Kanunu Devri” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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