İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kurusıkı tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Silahlarla bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘silah kaçakçılığı’ ve ‘yasadışı silah ticareti’ suçları ile ilgili suç organizasyonlarına suç örgütlerine silah temin eden bazı kişi ve adresleri yakın takibe aldı.

Beylikdüzü ve Sultanbeyli ilçelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde suç ağlarına silah temin ettiği tespit edilen şüphelilerin, Beylikdüzü’nde bulunan depo ve araçlarına yönelik 26 Mayıs’ta operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda F.A., S.Ü., M.Ş.E., A.B., M.A.G. ve K.A. isimli 6 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş ve seri atış yapabilme özelliğine sahip 46 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 46 şarjör ele geçirildi.

Emniyet güçleri, kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen bu tip silahların imal edildiği merdiven altı

olarak tabir edilen illegal silah atölyelerinin tespitine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Operasyonun devamında Sultanbeyli ilçesinde 2 şüpheli şahsın ikamet adreslerini silah atölyesine çevirdikleri belirlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu adreslere 10 Haziran’da ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda A.N. ve S.M. adlı 2 şüpheli daha yakalanırken, adreslerde kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş ve seri atış yapabilme özelliğine sahip 14 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tabanca gövdeleri, tabanca sürgüleri ve 90 namlu, 150 parça kesilmiş kurusıkı namlusu, bu silahlara ait 40 fişek ile 153 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda makina ve silah parçaları ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 2’si hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Altı şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.