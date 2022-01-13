Başakşehir’in satranç şampiyonları belli oldu

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir’deki ortaokullar arasında düzenlenen satranç turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 980 öğrencinin katıldığı turnuvanın erkekler kategorisinde TOKİ Kayaşehir Ortaokulu’ndan Ataberk Kırcan, kızlarda ise Emlak Konut Abdülhamid Han Ortaokulu’ndan Mina Şekerci birinci oldu.

İstanbul Gençlik Oyunları’nda Başakşehirli ortaokul öğrencilerinin katıldığı satranç turnuvasının finalleri, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirildi. Başakşehir’deki ortaokullardan 980 öğrencinin katılımının sağladığı turnuvanın final karşılaşmalarında nefesler tutuldu.

Finallerde nefesler tutuldu

Heyecanının yüksek olduğu turnuvada erkekler final karşılaşması yaklaşık 40 dakika sürdü. TOKİ Kayaşehir Ortaokulu’ndan Ataberk Kırcan, Başakşehir Uğur Okulları’ndan Burak Ege’yi yenerek turnuvayı birincilikle tamamladı. Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu’ndan Abdullah Amir Khanov üçüncü oldu.

Kızlarda ise Emlak Konut Abdülhamithan Ortaokulu’ndan Mina Şekerci birinci, Şahintepe İmam Hatip Ortaokulu’ndan Hatice Aksu ikinci, Güvercintepe Ortaokulu’ndan Zeynep Arslan üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları törenle verildi.