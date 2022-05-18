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Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A çerçevesinde kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu.

Bilim ve Teknoloji 18.05.2022, 10:13
Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A çerçevesinde kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi doğrultusunda yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. “Sürdürülebilir Gelişim” ve “Proje Tabanlı Öğrenme” hedefleriyle önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesi, yeni dönemde de en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumları arasına girdi. 133 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumları arasında ilk 3’te yer almayı başardı.

Bartın Üniversitesi 5 dönemdir hep ilk 5’te

Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimlerinin verildiği Bartın Üniversitesinde, öğrenciler de başarılarıyla öne çıktı. Bu doğrultuda “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde 2019/2 dönemi 32 projesiyle üniversiteler arasında beşinci olan Bartın Üniversitesi, salgın sürecine rağmen 2020/1 döneminde desteklenen 27 projesiyle Türkiye’de ikinci olmuştu. Bartın Üniversitesi, 2020/2 döneminde 58 projeyle kararlılığını devam ettirerek Türkiye’de dördüncü olurken, 2021/1 birinci dönem kabul edilen 52 projesiyle üçüncülüğe yükseldi.

Sürdürülebilir gelişim stratejisiyle sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda da üreten bir üniversite olmanın hedeflendiği Bartın Üniversitesi, 2021/2 dönemine ait değerlendirmede ise 133 projesi kabul edildi. Başvuru ve proje sayısını artırmayı başaran Bartın Üniversitesi bu sonuçlarla yeniden Türkiye 3’üncüsü oldu.

“Proje kültürünü tabana yayarak sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Üniversitemizde araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine dönük önemli çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışıyor ve öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim anlayışıyla geleceğe yürüyoruz. ‘Tribünde değil odağında ol’ sloganıyla öğrencilerimizin fikirlerini destekliyor, araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda değerlendirmeleri yönünde kendilerini teşvik ediyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeyi başarıyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz geleceğimiz ve biz hep onların yanındayız”

Rektör Uzun, öğrenci dostu bir üniversite olduklarını da vurgulayarak “Gençlerimiz geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan bireylerdir. Buna inanıyor ve birçok alanda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz. Elektrikli otomobil, insansız hava aracı, insansız su altı aracı üreten, roket tasarlayan, biyoteknoloji projeleri üreten, yaptıkları TÜBİTAK 2209 projeleriyle Üniversitemizi Türkiye üçüncülüğüne yükselten öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz geleceğimize değer katmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle gayretleri dolayısıyla öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara ‘Öğrenmeyi Öğrenme’ yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan, nitelikli bireyler olarak yetişmeleri için fedakârca çaba gösteren akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile sürece katkıları ve yakın ilgileri dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanı (BİDEB) Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşma noktasında yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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