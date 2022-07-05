Yazılım ihracatında hedef 15 milyar dolar

Büyük buluşmaya, Ege Bölgesi’nde yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere liderlik etme misyonuyla yola çıkan Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı detayları, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, YABİSAK-Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komite Başkan Yardımcısı Akın SERTCAN’ın açılış konuşmalarıyla Ege İhracatçı Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol KARLI ise Hizmet Destekleriyle ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

YABİSAK-Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Dijital Dönüşüm ve dördüncü sanayi devrimi, tüketici alışkanlıklarını, ürün ve hizmetler başta olmak üzere tüm değerler zincirini her geçen gün artan hızda değiştirdiği gibi, rekabetin kurallarını da yeniden yazıyor. Görüyoruz ki dijital dönüşüm, çağımızda her anlamda ana akım ve stratejik bir konu haline gelmiş durumda. Yaşanan bu büyük dönüşümün özünde inovasyon, yeni iş modelleri ve teknoloji olmakla birlikte, tüm bu etkileşimin merkezinde yazılım tabanlı rekabetçi üstünlük yer alıyor.” dedi.

Dünyanın en büyük 10 şirketinin yedisi teknoloji firmaları

Güler, 2000 yılında, piyasa değeri en yüksek global şirketler arasında daha çok petrol, ilaç, finans ve buna benzer farklı sektörlerde yer alan şirketler öne çıkarken, ilk onda sadece bir teknoloji şirketi Microsoft’un bulunduğunu hatırlattı.

“Günümüzde ise dünyanın en büyük 10 şirketinin yedisi teknoloji firmalarından oluşuyor (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba ve Tencent). Bu devler incelendiğinde beşi neredeyse tamamen yazılım odaklı iken, üç firmanın ise yakaladığı rekabetçi üstünlükte yazılımın kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Ülke olarak uzun yıllardır artarak devam eden teknokent yatırımları, Ar-Ge, inovasyon teşvikleri ve özel sektör startup iş birlikleri ile büyüyen bir girişimcilik ekosistemine sahibiz.”

Bilişim destek ve teşvikleriyle yazılım ekosistemini güçlendirmek için somut adımlar

Faruk Güler, “Ancak global yazılım ekosisteminde hak ettiğimiz payı henüz alabilmiş durumda değiliz. Bugün burada toplanmamızın da nedeni olan; doğrudan bilişime odaklanmış destek ve teşviklerle, yazılım ekosisteminin güçlendirmek için somut adımlar atıldığını görmek oldukça cesaret vericidir. Yazılım ekosisteminin gelişmesine yönelik atılacak her adımın, ülkemizin yazılım ürün ve hizmet üretiminde daha bilinir olmasına ve ihracatının artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Akademi işbirliğinde bir proje üzerinde çalışıyoruz

2021 yılının başında İzmir’de, önde gelen kurumlar, şirketler ve üniversiteler ile birlikte kısa adı YABİSAK olan Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’ni kurulduğunu anlatan Güler sözlerine şöyle tamamladı:

“YABİSAK, İzmir’in son yıllarda inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge ve endüstri 4.0 alanlarında kaydettiği başarıyı daha da yükseltmek ve kenti yazılım ve bilişim sektöründen yerli ve yabancı firmaların kümelendiği bir cazibe merkez haline getirmek için kurulmuş bir dernektir. YABİSAK olarak iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi, eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması, finansmana erişim, uluslararası pazarlara açılım ve altyapının geliştirilmesi gibi birçok başlıkta üyelerimize ve tüm sektöre hizmet vermek için çalışmalar yürütmekteyiz. Üniversitelerle işbirliği içinde sektöre yetişmiş iş gücü kazandırmaya yönelik bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu sektör insan odaklı gelişen bir sektör. Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne erişimi, en elzem sorundur.”

Geçen sene 58,1 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, “Tüm alt sektörlerimiz desteklerden faydalanıyor. Hizmet ihracatımızda 10 milyar dolarlık artış var. Geçen sene 58,1 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Ülke ekonomisine 25 milyar dolarlık katkı sağladık. Yazılım ve bilişim ihracatı tüm sektörlere temas ediyor.” dedi.

2025 yılında 110 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşma hedefindeyiz

Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komite Başkan Yardımcısı Akın SERTCAN, “Hizmet sektörleri stratejik bir alan. 2021 yılını yüzde 61 büyümeyle 58 milyar dolarlık ihracatla kapattık. 25 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağladık. Hizmet ihracatını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yazılım ihracatımız geçen yıl yüzde 20 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde 15 milyar dolara ulaştırmak hedefindeyiz. 2025 yılında 110 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşma hedefindeyiz.” diye konuştu.

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, “Hizmet ihracatında destek kalemlerini artırdık. Turquality’i revize ettik. Bilişim sektörüne Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve e-Turquality Bilişimin Yıldızları başlığında apayrı bir destek mekanizması paketi yaptık. 44 destek kaleminden oluşuyor.” dedi.

Katılımcı firmaların yoğun ilgisini çeken toplantı, uzun süren soru- cevap oturumunun ardından, birebir tanışma ve networking etkinliği ile son bulmuştur.