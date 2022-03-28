Dijital Reklamlar ile Etkileşiminizi Yüzde 50 Artırın

Pandemi ile birlikte artan internet kullanımı ile birlikte sosyal medya uygulamaları da özellikle markalar için önemli bir pazar yeri haline geldi.

İşletmeler için sosyal medya uygulamalarında izlemesi gereken pazarlama stratejilerini anlatan Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Her sosyal mecranın hedef kitle ve içerik açısından farklılıkları bulunuyor ve mecralardaki hedef kitle analizini yaparak içerikleri oluşturmak gerekiyor. Örneğin, giyim, yeme- içme, turizm ve seyahat sektöründe bulunan işletmeler, İnstagram’da ve Pinterest’te çoğunluğu oluşturan 18-40 yaş grubuna hitaben içerikler üretmelidir. Butik işletmeler ağırlıklı olarak Facebook’ta olmalı, aynı zamanda tüm işletmelerin iş ilişkilerini yansıtıp büyüteceği bir platform olan Linkedn’de yerini almalıdır” dedi.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan

En çok Sponsorlu Hikâye Paylaşımları Tıklanıyor

Dijital mecralarda en çok sponsorlu hikâyelerin tıklandığını belirten Kaplan, özellikle gündeme dair yapılan içeriklerin etkileşimi artırdığına dikkat çekti. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal medyada içerikleri tamamen hedef kitleye göre belirlemek gerekiyor. Çünkü kişi kendine yönelik paylaşımlar yapılmadığında takipten çıkıyor veya etkileşimde bulunmuyor. Hedef kitleye doğrudan ulaşmada dijital reklam yöntemlerini seçmek, en etkili alternatiflerin başında geliyor. Dijital reklamlarda özellikle ilgi çeken veya etkileşimi artıracak bir içeriğin olması çok önemli. Dijital reklamların yanı sıra etkileşimi devam ettirebilmek adına haftada en az 3 içeriğin paylaşılması ve bu paylaşımlara takipçilerin de dâhil edilmesi gerekiyor. Hediye çekilişi gibi içerikler sıklıkla yapıldığında takipçinin etkileşimi kaybetmesi ve inandırıcılığının yitirmesine neden oluyor” dedi.