banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Su sıkıntısı çeken köyde incelemelerde bulundu

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, su sıkıntısı çeken Borcak köyünde incelemelerde bulundu.

BİLECİK 27.06.2022, 10:57
Su sıkıntısı çeken köyde incelemelerde bulundu

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, su sıkıntısı çeken Borcak köyünde incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Borcak köyünde vatandaşların su sıkıntısı çektiğinin duyan Kaymakam Yüksel Ünal, köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Ünal ile Köy Muhtarı Ali Çeltik, köye getirilebilecek alternatif içme suyu kaynaklarına ulaşabilmek için arazide incelemelerde bulundular. Sıcaklıkların arttığı yaz mevsiminde vatandaşların su sorunu yaşamaması amacıyla bir dizi önlem aldıklarını ifade eden Ünal, gereken çalışmalar sonrasında Borcaklı köy halkının suya kavuşacağını bildirdi.

Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur