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Su sıkıntısı çeken köyde incelemelerde bulundu
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, su sıkıntısı çeken Borcak köyünde incelemelerde bulundu.
BİLECİK 27.06.2022, 10:57
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, su sıkıntısı çeken Borcak köyünde incelemelerde bulundu.
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Borcak köyünde vatandaşların su sıkıntısı çektiğinin duyan Kaymakam Yüksel Ünal, köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Ünal ile Köy Muhtarı Ali Çeltik, köye getirilebilecek alternatif içme suyu kaynaklarına ulaşabilmek için arazide incelemelerde bulundular. Sıcaklıkların arttığı yaz mevsiminde vatandaşların su sorunu yaşamaması amacıyla bir dizi önlem aldıklarını ifade eden Ünal, gereken çalışmalar sonrasında Borcaklı köy halkının suya kavuşacağını bildirdi.