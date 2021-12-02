Rengarenk boyanan köy evleri

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki ahşap, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evler, rengarenk boyanarak turizme kazandırılıyor.

İnhisar ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta 130 nüfuslu Koyunlu köyünde 100 ile 150 yıllık tarihi evler rengarenk boyanarak turizme kazandırılıyor. Boyanan evleri yerinde inceleyen Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Kaymakamlığımızın girişimleri ve İnhisar Belediye Başkanımız Mehmet Kepez’in lojistik destekleri ile mistik bir yapısı bulunan Koyunlu köyünün kerpiç evleri boyanan pastel renkler ile sizleri adeta masal diyarında hissettiriyor. Kendine özgü eşsiz narı, İnhisar şelalesi, paleolitik dönemin izlerini barındıran İnhisar’ın mağarası, Harmankaya kamyonu, Mihalgazi türbesi ve termal Koyunlu hamamının yanında şimdi de bakir kalmış ve zamanın yüküyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Koyunlu evleri bu proje ile yeniden hayat buluyor. Emeği geçen herkese turizme ve kültüre verdikleri değerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.