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Pazaryeri sokakları sessizliğe büründü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle ilçe sokakları sessizliğe büründü.

BİLECİK 04.05.2021, 14:29
Pazaryeri sokakları sessizliğe büründü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle ilçe sokakları sessizliğe büründü.

Pazaryeri’nde cadde ve sokaklarda kısıtlama öncesinde oluşan vatandaş yoğunluğunun, ilçe halkının kurallarla uyması neticesinde bugünlerde yerini sessizlik aldı. İlçede sadece temel ihtiyaçların karşılandığı işyerleri açık bulunurken vatandaşlar sadece bakkal ihtiyaçları için evinden dışarı çıkıyor.
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