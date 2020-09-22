Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan Suat U. idaresindeki 11 AAC 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.