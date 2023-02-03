Osmaneli’ye yılın ilk karı yağdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine yılın ilk karı düşerken, bu durumu sevinçle karşılayan bazı vatandaşlar kar erimeden kartopu hasretini giderdi.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sevinçle karşılanırken arabalar üzerinde oluşan karları toplan bazı vatandaşlar eğlendiler. İlçeye bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde yer yer 30-40 santimetre yüksekliğe ulaştı. Kardan kapanan Ağlan, Adliye, Hisarcık, Boyunkaya ve Oğulpaşa köylerinin yolları İl Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmaları başlatıldı. Araçlar, kar yağışı yüzünden ilçe merkezinde daha dikkatli seyrederken, trafik ekipleri de kontrollerini arttırdı.

Hava sıcaklığının düştüğü Osmaneli ’de kar yağışıyla birlikte binaların çatıları ile otomobillerin üzeri beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istedi.