Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine 109 bin 875 TL hibe desteği

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kadın Girişimciler Kooperatifine 109 bin 875 TL hibe desteği alındığı söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Osmaneli Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin hazırladığı "Kadın Eli Osmaneli Yöresel Lezzetler Projesi"nin hibe almaya hak kazandığını duyurdu. Şahin, "Kooperatiflerin desteklenmesi programı (KOOP-DES) ile Osmaneli Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin "Kadın Eli Osmaneli Yöresel Lezzetler Projesi" Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Proje ile kooperatifimiz 109 bin 875 TL hibe desteği alacaktır. Projenin hazırlanmasında, bakanlık nezdinde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu destekle BŞEÜ ile yaptığımız işbirliği sonrası gastronomi turizmi konusunda yeni bir mutfak daha kazandık” dedi.