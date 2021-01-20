Bilecik Valisi Bilal Şentürk, güzelliklerinin saymakla bitirilemediği Bilecik’te 35’e yakın göletin bulunduğunu belirterek, "Küçükelmalı Tabiat Parki Bilecik’in gözde sayfiye yeri olma yolunda" dedi.

Vali Bilal Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, örnek proje alanı olarak belirlenen ve 2018 yılında altyapı, mimari ve peyzaj işleri yapım çalışmalarına başlanan Küçükelmalı Tabiat Parkında incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. Güzelliklerinin saymakla bitirilemediği Bilecik’te 35’e yakın gölettin bulunduğunu anımsatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

’’Göletler içerisinde turizm açısından potansiyeli yüksek olanlardan bir tanesi de Küçükelmalı göletti. DKMP Genel Müdürlüğümüzün önemli bir yatırımı oldu. Proje itibariyle her türlü ihtiyacı görebilecek doğanın içerisinde aynı zamanda su sporlarının da icra edilebileceği, su, orman ve doğayı birleştiren sadece ulusal değil uluslararası arenada hizmet verebilecek standartta mesire yeri oluşturuldu. 9 milyon liralık yatırımla Bilecik’in gözde sayfiye yeri olma yolunda. Kamp ve karavan alanları, piknik yerleri ve kamelyalar, kır lokantası, kuş gözlem evi, su sporları, tekne barınağı, su ve doğada aranan her güzellik bir arada. Tabii burada temel amacımız, doğal güzelliği kullanacağız. Gelecek kuşaklara devredeceğiz ama tüketmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Güzelliğini insanların istifadesine sunacağız. İşletmecilik konusunda Pazaryeri Belediyemiz gönüllü, profesyonel bir ekiple hazırlanıyor.’’ dedi.

2021 yılında açılışı planlanan Küçükelmalı Tabiat Parkında, kır lokantası, mescit, yöresel ürün satış yeri, yaban hayatı gözlem kulesi, su sporları, iskele, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı, kamelyalar, pergolalar ve oto park alanları bulunuyor.

İncelemelere Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ayhan, eşlik etti.