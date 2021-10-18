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Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy’a hoş geldin ziyareti

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy’a hoş geldin ziyaretinde bulundular.

BİLECİK 18.10.2021, 13:11
Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy’a hoş geldin ziyareti

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy’a hoş geldin ziyaretinde bulundular.

Kıbrıs gazisi Celal Talih ve Eyüp Kılınçarslan, ziyaret esnasında "Şehit ve gazi sevdalısı değerli komutanımızı ziyaret ederek yeni görevinin öncelikle hayırlı uğurlu olsun ve hoş geldiniz dedik. Şehit aileleri ve gaziler ile geldiği günden buyana yakından ilgilendiğini biliyoruz. Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizi yalnız bırakmıyor. Her daim yanımızdasınız, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy da "Şehit aileleri ve gaziler bizim için çok önemlidir. Daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz şehit yakınları ve gazilere desteğini esirgemiyor" diye konuştu.

Gaziler, Komutan Ersoy’a el dokuması havlu hediye ettiler.

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