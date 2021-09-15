Kaymakam Saçal, Rektör Beydemir ile bir araya geldi

Bilecik’in İnhisar İlçe Kaymakamı Elif Nur Saçal, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

20 Ağustos günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan mülki idare amirinin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanırken, Aksaray’ın Gülağaç ilçe Kaymakamı Elif Nur Saçal İnhisar Kaymakamlığına atanmıştı. Kaymakam Elif Nur Saçal, hayırlı olsun ziyaretlerinin ardından iadeyi ziyaretlerine çıktı. Bu kapsamda Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret eden, Kaymakam Saçal, üniversitenin çalışmaları hakkında rektörden bilgi aldı.

Ayrıca ikili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile İnhisar Kaymakamlığı arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.