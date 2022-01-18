Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için seferber oldular

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Kozpınar Köyü’nün kapanan yolu, karla mücadele ekiplerinin büyük çabasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Bilecik ve ilçelerinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Bilecik İl Özel İdaresine ait ekipler, kapanan yaklaşık 160 köy yolunu açabilmek için seferber oldu. Bunlardan biri olan bin 100 rakımlı Kozpınar Köyü’nün kapanan yolu kısa zamanda Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekiplerce trafiğe açılırken, köylüler ekiplere teşekkür etti.

Bozüyük’te yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi bulurken, kartpostallık görüntüler oluştu.

"Vatandaşlarımız ulaşımı için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor"

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 44 köy yolunu yeniden ulaşıma açılması için seferberlik başladığı anlattı. Öztürk, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğü’müze bağlı ekipler kapanan köy yollarımızın açılması için harekete geçti. Öncelik durumuna göre tüm köy yollarımızın ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın ilçeyle olan bağlantılarının yeniden sağlanması noktasında çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor” dedi.