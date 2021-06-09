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İnhisar’da sel baskını yaşandı

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde aşırı yağmur yağışı nedeniyle sel baskını meydana geldi.

BİLECİK 09.06.2021, 15:02
İnhisar’da sel baskını yaşandı

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde aşırı yağmur yağışı nedeniyle sel baskını meydana geldi.

Geçtiğimiz dönemki sel baskınlarına oranla daha az zararla atlatılan sel nedeniyle arazi ve köy yollarında hasar meydana geldi. Dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tozman Köyü sel baskınlarından daha az etkilenir hale geldi. Dün öğleden sonra başlayan aşırı yağışlar nedeniyle köy halkı yağışlardan pek fazla etkilenmese de arazi ve köy yollarında ufak çapta hasarlar oluştu. Durumun yetkililere bildirildiği ve çalışmaların zaman kaybetmeden başlayacağı ifade edildi.
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