İnhisar Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında sözleşme imzalandı

İnhisar Belediyesi ile işçilerin bağlı olduğu Hizmet İş sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre işçilerin maaşında yüzde 90’a yakın bir artış oldu.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “Çalışan işçilerimize 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere ilk altı aylık dönemde yaklaşık yüzde 55’e varan zam, 2’inci ve 3’üncü altı aylık dönemlerde de asgari ücrete gelen zamla birlikte sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 10’ ar artışla toplamda yüzde 90’a yakın bir artış konusunda sendika ile anlaşarak sözleşme imzaladık” dedi.

“Çalışanlarımıza haklarını imkanlar dahilinde vermeye gayret ediyoruz”

Belediye ve işçiler için hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Kepez, “Peygamberimizin ‘İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz’ tavsiyesini kendimize ilke edinip, çalışanlarımıza haklarını imkanlar dahilinde vermeye gayret ediyoruz. Bunun karşılığında çalışanlarımızdan saygı ve sevgi sınırları içinde, gayretli, ilkeli, kaliteli ve verimli bir çalışma bekliyoruz. İmzaladığımız sözleşme işçilerimize ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.