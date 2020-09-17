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İki belediye arasında işbirliği yapılacak

İKİ BELEDİYE ARASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

BİLECİK 17.09.2020, 11:29
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İki belediye arasında işbirliği yapılacak

Bilecik’in Osmaneli ile Bursa’nın Kestel ilçe belediyeleri arasında işbirliği yapılacak.

Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aras, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Belediye tarafından yapılan restorasyon çalışmaları yerinde inceleyen ikili yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Kestel Belediyesi ile Osmaneli Belediyesi arasında işbirliği her alanda devam edecek. Projeler ve yatırımlarda bilgi paylaşımı yapılarak kamu kaynaklarının kullanımında karşılıklı fayda sağlanacak" dedi.

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