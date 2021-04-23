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İhtiyaç sahibi ailelere patates yardımı başladı

Bilecik’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisinden(TMO) tedarik edilen patates dağıtımı başladı.

BİLECİK 23.04.2021, 12:06
İhtiyaç sahibi ailelere patates yardımı başladı

Bilecik’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisinden(TMO) tedarik edilen patates dağıtımı başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle üreticinin elinde kalan patates ve soğan TMO tarafından satın alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere dağımı gerçekleştiriliyor. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal koordinasyonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede yer alan ihtiyaç sahiplerine ve pandemi sürecinde iş yerlerini açamayan esnafa dağıtılmaya başlandı.
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