Hafriyat dökümlerini titizlikle takip ediliyor

İnşaat ve asfalt atıklarının doğaya dökülmesinin önlenmesi için önemli bir adım olan bu uygulama hafriyat kamyonlarına GPS sistemi takılarak çalışıyor. Hafriyat kamyonlarının her hareketini sistem üzerinden takip eden ve kaçak hafriyat döküm işlemlerine göz açtırmayan Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, böylece yalnızca izin verilen alanlara Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kuralları çerçevesinde hafriyat dökümü yapılmasına izin veriyor.

“Kaçak dökümlerin önüne geçerek çevreyi koruyoruz"

Online sisteme geçilmeden önce ekiplerin yerinde tespit yapmaları gerektiğini ve bunun zaman kaybı ve iş gücüne yol açtığını belirten Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “HYBS uygulamasına geçerek hafriyat işlerini sistem üzerinden online takip ediyoruz. Böylece hafriyat kamyonlarının her hareketini sistem üzerinden online olarak takip edebiliyor ve kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçiyoruz. Bilecik, yeşil çevresi ve doğasıyla adından söz ettiren bir şehir ve biz bunu korumaya kararlıyız. Hiçbir rant uğruna çevrenin kirletilmesine göz açtırmayız. Ekiplerimiz sahada ve masada bu konuda oldukça titiz davranıyorlar. Vatandaşlarımızın da bu konuda bizler kadar hassas olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız şüpheli hafriyat hareketleri görmeleri halinde 153 zabıta hattımızı arayarak ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.